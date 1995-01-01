Мак может покинуть «Зенит»

Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, заявил, что его клиент всерьез рассматривает вариант со сменой команды.

«Для него важно играть. В «Зените» с приходом Малкома это становится проблемой, поскольку конкуренция возрастает. Вот почему нам приходится принимать решение.

У нас есть определенные требования. Это касается и зарплаты, и производительности. Поэтому найти подходящий клуб будет не так просто. Мы работаем над этим и уже есть несколько заинтересованных сторон. В течение 10 дней или двух недель мы определимся», – сказал агент.