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    Мак может покинуть «Зенит»

    Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, заявил, что его клиент всерьез рассматривает вариант со сменой команды.

    «Для него важно играть. В «Зените» с приходом Малкома это становится проблемой, поскольку конкуренция возрастает. Вот почему нам приходится принимать решение.

    У нас есть определенные требования. Это касается и зарплаты, и производительности. Поэтому найти подходящий клуб будет не так просто. Мы работаем над этим и уже есть несколько заинтересованных сторон. В течение 10 дней или двух недель мы определимся», – сказал агент.

    • 28-летний Мак выступает за «Зенит» с 2016 года.
    • В активе словака 63 матча в составе петербургской команды, 12 голов и 10 результативных передач.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Источник: Sport.sk

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