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    Тиль: «Спартак» – мегаклуб. Мне нравятся его амбиции»

    Полузащитник голландского «АЗ Алкмаара» Гус Тиль поделился мнением о «Спартаке», в который он может перейти уже на этой неделе.

    «Спартак» – топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который борется с такими командами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». У клуба все очень здорово организовано, и его амбиции мне нравятся. «Спартак» – мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей, но у него также 15 миллионов болельщиков по всей стране. Думаю, это говорит о многом», — сказал Тиль.

    Тиль присутствовал на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». В ближайшее время 21-летний голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». De Telegraaf писал, что Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +197

      Rus9I 10 минут назад

      Посмотрим, что Тиль умеет)
      По сумме трансфера точно никаких 18 лямов не будет! Спартак так не покупает, мы уже давно привыкли. Тем более это молодой игрок, там крыша 10, и то скоре всего 10+2!! Можно еще какого нибудь боевого ветерана в аренду взять, тогда молодые начнут прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +5536

      piligrim1986 22 минуты назад

      ну давай парень, надеемся

      1
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      Рейтинг: +719

      Genz 23 минуты назад

      Тиль типа Черышева крутяк. Смотрел в Голландии аз с ним. Это что-то

      1
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      Рейтинг: +1666

      ухоженный крокодил 37 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты еще не знаешь куда ты попал.
      Тебе с лупой в жепу залезут и вставят.
      И еще, Спартак не с кем не борется, но всем проигрывает, а потом говорит, если бы не судьи, у нас было бы 9 очков =)))

      -4
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      Рейтинг: +3792

      ivany4 38 минут назад

      И что у всех свербит от таких высказываний.
      Это всего лишь их работа.
      Что бы он сказал про свою страну, если бы полетел играть на кубок во Владивосток?!)))

      2
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      Рейтинг: +10813

      slavutiq70 39 минут назад

      Гус добро пожаловать!!!Времена сейчас непростые в команде,,надеемся и на твою помощь,,,

      3
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      Рейтинг: +5559

      mihail200606 1 час назад

      Гусик наивный такой))
      Помоему барса или Милан мегаклубы.. А не команда придумавшая себе статус народной.. И ниче толком в Европе не выигравшая

      1
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      Рейтинг: +494

      GSmall 1 час назад

      Ну если за ноунейма 18 они платят,то Малком не так и дорого обошелся Зениту

      1
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      Рейтинг: +767

      22 raza chemp > GSmall 1 час назад

      В отличии от Малкольма этот ноунейм не лавочку полировал а играл и был капитаном команды неплохого европейского уровня.

      6
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      Рейтинг: +783

      Борат > 22 raza chemp 59 минут назад

      в голландии и дима булыкин был мега-бомбардиром)))
      а в барселону его даже в страшном сне не взяли б))))

      2
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      Рейтинг: +957

      Томик > GSmall 41 минуту назад

      Малком такой же ноунейм. Только в Барсе посидевший.

      4
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      Рейтинг: +1018

      AZ 1 час назад

      Подлизывается

      0
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      Рейтинг: +10155

      Garrincha58 1 час назад

      мегаклуб???????

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