Тиль: «Спартак» – мегаклуб. Мне нравятся его амбиции»

Полузащитник голландского «АЗ Алкмаара» Гус Тиль поделился мнением о «Спартаке», в который он может перейти уже на этой неделе.

«Спартак» – топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который борется с такими командами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». У клуба все очень здорово организовано, и его амбиции мне нравятся. «Спартак» – мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей, но у него также 15 миллионов болельщиков по всей стране. Думаю, это говорит о многом», — сказал Тиль.

Тиль присутствовал на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». В ближайшее время 21-летний голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». De Telegraaf писал, что Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов евро.