Тиль: «Спартак» – мегаклуб. Мне нравятся его амбиции»

Посмотрим, что Тиль умеет)
По сумме трансфера точно никаких 18 лямов не будет! Спартак так не покупает, мы уже давно привыкли. Тем более это молодой игрок, там крыша 10, и то скоре всего 10+2!! Можно еще какого нибудь боевого ветерана в аренду взять, тогда молодые начнут прогрессировать.
Полузащитник голландского «АЗ Алкмаара» Гус Тиль поделился мнением о «Спартаке», в который он может перейти уже на этой неделе.
«Спартак» – топ-клуб с огромной фан-базой и историей, который борется с такими командами, как «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». У клуба все очень здорово организовано, и его амбиции мне нравятся. «Спартак» – мегаклуб в городе с 13 миллионами жителей, но у него также 15 миллионов болельщиков по всей стране. Думаю, это говорит о многом», — сказал Тиль.
Тиль присутствовал на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». В ближайшее время 21-летний голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». De Telegraaf писал, что Тиль перейдет в «Спартак» за 18 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
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