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    Тиль присутствует на матче «Спартак» – «Динамо». На следующей неделе он пройдет медосмотр перед подписанием контракта

    Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль присутствует на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    На следующей неделе голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». Примерная стоимость будущего трансфера – 15 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.

    Источник: Твиттер Андрея Панкова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7673

      vka1970 36 минут назад

      Чую от просмотра Гус маленько выпадет в осадок.
      Первая мысль которая его посетит: Господи, куда я попал.......

      0
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      Рейтинг: +3209

      порт 49 минут назад

      Сейчас посмотрит на игру, и рванёт в аэропорт.

      0
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