Тиль присутствует на матче «Спартак» – «Динамо». На следующей неделе он пройдет медосмотр перед подписанием контракта

Чую от просмотра Гус маленько выпадет в осадок.
Первая мысль которая его посетит: Господи, куда я попал.......
Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль присутствует на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
На следующей неделе голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». Примерная стоимость будущего трансфера – 15 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.
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— Андрей Панков (@andreypankovvv) August 3, 2019