Тиль присутствует на матче «Спартак» – «Динамо». На следующей неделе он пройдет медосмотр перед подписанием контракта

Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль присутствует на матче четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

На следующей неделе голландец пройдет медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». Примерная стоимость будущего трансфера – 15 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».

За основную команду хавбек дебютировал в августе 2016 года.