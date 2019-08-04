Mundo Deportivo: Коутиньо останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо решил остаться в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 27-летний бразилец намерен бороться за место в составе действующего чемпиона Испании.
При этом вариант с арендой в другой клуб хавбек категорически отвергает.
Ранее стало известно, что арендовать Коутиньо хочет «Арсенал».
- Контракт игрока с «Барсой» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.