The Mirror: «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Как сообщает The Mirror со ссылкой на Sport.es, руководители лондонцев обсудят возможность аренды бразильца с представителями каталонцев во время матча команд в Кубе Гампера, который состоится в воскресенье, 4 августа.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готов продать 27-летнего игрока за 100 миллионов евро.