The Mirror: «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

купить за почти 150 мультов, как минимум третий самый дорогой игрок в истории, после мбаппе за 180 вроде и неймара 222... сезон провел не фонтан.. но в аренду... в 27 лет.. так себе исход
«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Как сообщает The Mirror со ссылкой на Sport.es, руководители лондонцев обсудят возможность аренды бразильца с представителями каталонцев во время матча команд в Кубе Гампера, который состоится в воскресенье, 4 августа.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готов продать 27-летнего игрока за 100 миллионов евро.
- Футболист перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.