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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    The Mirror: «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

    «Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Как сообщает The Mirror со ссылкой на Sport.es, руководители лондонцев обсудят возможность аренды бразильца с представителями каталонцев во время матча команд в Кубе Гампера, который состоится в воскресенье, 4 августа.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готов продать 27-летнего игрока за 100 миллионов евро.

    • Футболист перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8216

      DeStar 39 минут назад

      купить за почти 150 мультов, как минимум третий самый дорогой игрок в истории, после мбаппе за 180 вроде и неймара 222... сезон провел не фонтан.. но в аренду... в 27 лет.. так себе исход

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