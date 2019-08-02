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    Marca: «Барселона» готова продать Коутиньо за 100 миллионов. «ПСЖ» отказался от игрока

    «Барселона» согласна продать 27-летнего полузащитника Филиппе Коутиньо, однако реальных покупателей пока нет.

    По информации Marca, «Барселона» оценивает трансфер Коутиньо в 100 миллионов евро. При этом реальных вариантов по продаже игрока на данный момент нет.

    «ПСЖ» отказался от варианта с включением хавбека в сделку по Неймару. «Барселона» также получала запросы из Италии, но до переговоров дело не дошло. Отмечается, что английские клубы не делали попыток приобрести Коутиньо.

    Неделю назад Mundo Deportivo сообщал, что каталонский клуб согласен отпустить бразильского футболиста за 120 миллионов. Коутиньо мог стать частью сделки по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

    • Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника – 90 миллионов.
    • Контракт Коутиньо с «Барсой» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +969

      Александр52 6 минут назад

      Это как на рынке элитного жилья в России, покупателей нет и не будет, пик безумства прошёл, Неймар его породил, на Неймаре он и умрёт. А реальная цена Каутиньо сегодня 45 млн евро не более.Он протух, как и Неймар. Они оба Барсе не нужны.

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      Рейтинг: +264

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Давай в Зенит)))

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