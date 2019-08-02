Marca: «Барселона» готова продать Коутиньо за 100 миллионов. «ПСЖ» отказался от игрока

«Барселона» согласна продать 27-летнего полузащитника Филиппе Коутиньо, однако реальных покупателей пока нет.

По информации Marca, «Барселона» оценивает трансфер Коутиньо в 100 миллионов евро. При этом реальных вариантов по продаже игрока на данный момент нет.

«ПСЖ» отказался от варианта с включением хавбека в сделку по Неймару. «Барселона» также получала запросы из Италии, но до переговоров дело не дошло. Отмечается, что английские клубы не делали попыток приобрести Коутиньо.

Неделю назад Mundo Deportivo сообщал, что каталонский клуб согласен отпустить бразильского футболиста за 120 миллионов. Коутиньо мог стать частью сделки по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.