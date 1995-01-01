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    Акинфеев: «Фишка нынешнего ЦСКА – молодость. Смотришь на игроков – реально дети!»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о нынешнем составе команды и его перспективах.

    – На ваших глазах происходит перерождение ЦСКА. Той команды, почти все игроки которой были пропитаны психологией победителей, больше нет. Как воспринимаете эти процессы?

    – Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своe существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать. Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещe будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вeл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнeром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок.

    – Перед началом прошлого сезона ЦСКА предрекали борьбу за выживание, зимой – борьбу за чемпионство. Чего ждать теперь?

    – В прошлом сезоне я понимал: американских горок не избежать. Но вместе с тем было ощущение: ниже пятого места точно не опустимся. С мотивацией от тренера и руководства у нас всe в порядке. Я понимал: надо качественно провести сборы – и какая бы новая команда ни была, все у неe должно быть более или менее нормально. Слава богу, что заняли четвeртое место и теперь гарантированно поиграем в Лиге Европы. Что касается потолка нынешней команды, он мне пока непонятен.

    – Если ЦСКА станет чемпионом, удивитесь?

    – Нет. Но так же вам скажет игрок любой другой команды, претендующей на лидерство. Понимаю одно: чудес не бывает. Если команда заслужит, она станет чемпионом. В прошлом сезоне наиграли на 4-е место. Будем первыми в этом – окей. Руки, ноги, головы – это же всe наше. Всe зависит от нас.

    Фишка нынешней команды – молодость. Она добавляет перчинки этому ЦСКА. Когда я начинал играть в основном составе, молодeжи тоже хватало, но были и поигравшие ребята – Яновский, Соломатин, Гусев, Рахимич. А смотришь на нынешних ребят и видишь: в каких-то моментах они реально дети. Бесятся, дурачатся. Но в этом есть своя крутость. В такой команде я до этого никогда не играл.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Голкипер дебютировал за столичную команду 29 марта 2003 года.
    • С тех пор он провел 583 матча и пропустил 508 голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +4297

      Агасфер 18 минут назад

      Так и старожилом и ветераном тоже становятся с годами.Вот и с тобой такая штука приключилась.А расставание с Верблумом-это точно неудача руководства клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10156

      Garrincha58 21 минуту назад

      Дети? а ты у них папка только и маты перематы по губам можно прочесть

      -1
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      Рейтинг: +4297

      Агасфер > Garrincha58 18 минут назад

      Но ты же любишь Шнура...

      1
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      Рейтинг: +521

      shikari__ > Garrincha58 12 минут назад

      интересно, что ты у других вратарей по губам читаешь? комплименты или анекдоты? читарь.

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