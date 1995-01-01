Акинфеев: «Фишка нынешнего ЦСКА – молодость. Смотришь на игроков – реально дети!»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о нынешнем составе команды и его перспективах.

– На ваших глазах происходит перерождение ЦСКА. Той команды, почти все игроки которой были пропитаны психологией победителей, больше нет. Как воспринимаете эти процессы?

– Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своe существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать. Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещe будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вeл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнeром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок.

– Перед началом прошлого сезона ЦСКА предрекали борьбу за выживание, зимой – борьбу за чемпионство. Чего ждать теперь?

– В прошлом сезоне я понимал: американских горок не избежать. Но вместе с тем было ощущение: ниже пятого места точно не опустимся. С мотивацией от тренера и руководства у нас всe в порядке. Я понимал: надо качественно провести сборы – и какая бы новая команда ни была, все у неe должно быть более или менее нормально. Слава богу, что заняли четвeртое место и теперь гарантированно поиграем в Лиге Европы. Что касается потолка нынешней команды, он мне пока непонятен.

– Если ЦСКА станет чемпионом, удивитесь?

– Нет. Но так же вам скажет игрок любой другой команды, претендующей на лидерство. Понимаю одно: чудес не бывает. Если команда заслужит, она станет чемпионом. В прошлом сезоне наиграли на 4-е место. Будем первыми в этом – окей. Руки, ноги, головы – это же всe наше. Всe зависит от нас.

Фишка нынешней команды – молодость. Она добавляет перчинки этому ЦСКА. Когда я начинал играть в основном составе, молодeжи тоже хватало, но были и поигравшие ребята – Яновский, Соломатин, Гусев, Рахимич. А смотришь на нынешних ребят и видишь: в каких-то моментах они реально дети. Бесятся, дурачатся. Но в этом есть своя крутость. В такой команде я до этого никогда не играл.