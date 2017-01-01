Журналист Палмери: «Интер» сделал новое предложение по Лукаку, «МЮ» взял время на размышления

«Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

По информации журналиста Танкреди Палмери, миланский клуб сделал новое предложение по трансферу бельгийца в размере 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В отличие от предыдущих случаев, манкунианцы не стали сразу отвечать отказом и взяли время на размышления. Это обусловлено срывом сделки по обмену Лукаку на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.