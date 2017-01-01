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    Журналист Палмери: «Интер» сделал новое предложение по Лукаку, «МЮ» взял время на размышления

    «Интер» не оставляет попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    По информации журналиста Танкреди Палмери, миланский клуб сделал новое предложение по трансферу бельгийца в размере 75 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    В отличие от предыдущих случаев, манкунианцы не стали сразу отвечать отказом и взяли время на размышления. Это обусловлено срывом сделки по обмену Лукаку на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

    • Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

     

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - почти 187 тысяч человек.

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