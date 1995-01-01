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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» договорился с Манджукичем об условиях личного контракта

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, футболист после переезда на «Олд Траффорд» заключит соглашение до 2022 года с зарплатой 6,8 миллиона евро за сезон.

    Клубы находятся на завершающей стадии переговоров о сумме трансфера 33-летнего хорвата. Ожидается, что манкунианцы заплатят 16,4 миллиона евро.

    • Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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