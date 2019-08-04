Шаронов – после игры с ЦСКА: «Мы принимаем это поражение, но идем дальше»

Главный тренер «Рубин» Роман Шаронов произнес речь в раздевалке команды после порожние в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. И важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше.

Только не ищите причину и не срывайте свое настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. Все свободное время с ними. И мы идем дальше», – сказал Шаронов.

«Рубин» с 7 очками занимает восьмое место в таблице.