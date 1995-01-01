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    Покеттино: «Алли всего 23 года, и у него уже было много проблем с подколенным сухожилием. Думаю, он пропустит старт сезона»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал травму полузащитника Деле Алли, которую игрок получил во время товарищеского матча против «Интера» (1:1, 3:4 по пенальти).

    «Я не знаю, сообщил ли клуб сроки, но я не думаю, что он будет готов к старту сезона. Это то же место [на подколенном сухожилии].

    Ему всего 23 года, и у него уже было много, много проблем с сухожилием за последние несколько лет», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» начнет сезон АПЛ 10 августа матчем с «Астон Виллой».

    Источник: Sky Sports

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