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    Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Арсенал»

    «Барселона» обыграла «Арсенал» в товарищеском матче со счетом 2:1.

    Товарищеский матч

    Барселона (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Обамеянг, 36; 1:1 – Мэйтленд-Найлс, 69; 2:1 – Суарес, 90.

    «Барселона»: Нето (тер Стеген, 46), Семеду, Пике (Ленгле, 46), Умтити (Тодибо, 46), Альба, Ракитич (Аленья, 46), де Йонг (Бускетс, 46), Пуч (Роберто, 46), Демебеле, Гризманн, Перес (Рафинья, 46).

    «Арсенал»: Лено, Монреаль (Колашинац, 46), Сократис (Мустафи, 86), Чемберс, Мейтленд-Найлз, Джака (Торрейра, 86), Уиллок (Себальос, 72), Нельсон (Гендузи, 46), Озил (Мартинелли, 73), Мхитарян (Сака, 71), Обамеянг (Нкетиа, 86).

    Источник: «Бомбардир»

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