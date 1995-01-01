Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Гончаренко: «В концовке с «Рубином» пришлось нелегко. Это пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

    – Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать.

    «Рубин» на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается. Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная. Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск «Рубина», пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды.

    – Показалось, что во втором тайме вы слишком глубоко сели в оборону. Это была установка или так получилось по ходу игры?

    – Во-первых, «Рубин» проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперед. Этот фактор вкупе с еще не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь. Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

    – Меньше месяца назад вы играли с «Рубином» и победили 4:0, сегодня было тяжелее. За счет чего так поменялись казанцы?

    – У них хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришел тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощенно. «Рубин» молодцы, хорошо проявили себя в первых трех турах. Думаю, они на правильном пути.

    • ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице.
    • Следующую игру команда Гончаренко проведет с «Сочи» 11 августа.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru