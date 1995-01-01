Гончаренко: «В концовке с «Рубином» пришлось нелегко. Это пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

– Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать.

«Рубин» на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается. Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная. Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск «Рубина», пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды.

– Показалось, что во втором тайме вы слишком глубоко сели в оборону. Это была установка или так получилось по ходу игры?

– Во-первых, «Рубин» проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперед. Этот фактор вкупе с еще не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь. Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

– Меньше месяца назад вы играли с «Рубином» и победили 4:0, сегодня было тяжелее. За счет чего так поменялись казанцы?

– У них хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришел тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощенно. «Рубин» молодцы, хорошо проявили себя в первых трех турах. Думаю, они на правильном пути.