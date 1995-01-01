Гвардиола: «В последние 15 минут мы выдохлись, у «Ливерпуля» были шансы выиграть матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Невероятный финал со стороны обеих команд. Ни одна команда не может доминировать 90 минут. У нас было по-настоящему хорошие моменты. В последние 15 минут мы выдохлись, и у них были шансы выиграть матч.

Хорошая проверка для обеих команд. Хорошо, когда игроки понимают, с чем встретятся в следующем сезоне. На этом уровне разница ничтожна. Один пенальти, одно очко.

Первый титул сезона. Во втором тайме они больше играли через длинные передачи, а мы не выигрывали подборы. Мы не могли контролировать этого», – сказал Гвардиола.

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