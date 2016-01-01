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    Джанаев дебютирует за «Сочи» в матче с «Уфой»

    «Сочи» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

    • Игра начнется в 21:30 по московскому времени.
    • Для вратаря «Сочи» Сослана Джанаева это будет дебютный матч за сочинский клуб. Он подписал контракт с командой в июле.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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