Джанаев дебютирует за «Сочи» в матче с «Уфой»

Джанаев, ты как против Ростсельмаша играть будешь!?
Советую на скамье!
Без ув.
«Сочи» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
- Игра начнется в 21:30 по московскому времени.
- Для вратаря «Сочи» Сослана Джанаева это будет дебютный матч за сочинский клуб. Он подписал контракт с командой в июле.