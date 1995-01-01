Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1).

«Немудрено, что последние 25 минут игра шла под нашу диктовку, соперник подсел, потому что провел 4 матча за 10 дней. Но, что касается первого тайма, то сыграли откровенно не лучший свой матч, «Арсенал» не выглядел утомленным. Они использовали свои козыри. Мы не наиграли на поражение, но и на победу тоже», – сказал Григорян.