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    Григорян – о матче с «Арсеналом»: «Мы не наиграли на поражение, но и на победу тоже»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1).

    «Немудрено, что последние 25 минут игра шла под нашу диктовку, соперник подсел, потому что провел 4 матча за 10 дней. Но, что касается первого тайма, то сыграли откровенно не лучший свой матч, «Арсенал» не выглядел утомленным. Они использовали свои козыри. Мы не наиграли на поражение, но и на победу тоже», – сказал Григорян.

    • «Тамбов» занимает 12-е место в таблице.
    • «Арсенал» идет на шестом месте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      Фан666 5 минут назад

      Григорян самый переоценнный тренер в России. Ничего недостиг, а все его знают

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