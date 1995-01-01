Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Сане получил травму в игре с «Ливерпулем». На следующей неделе немец должен перейти в «Баварию»

    Футболист «Манчестер Сити» Лерой Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». На 13 минуте немца заменил Габриэль Жезус.

    По информации СМИ, в завершающей стадии находится сделка по трансферу Сане в «Баварию». Переход должен состояться на следующей неделе.

    • Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года за 50,5 миллиона евро.
    • Хавбек провел за «Сити» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.
    • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru