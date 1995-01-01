Сане получил травму в игре с «Ливерпулем». На следующей неделе немец должен перейти в «Баварию»

Футболист «Манчестер Сити» Лерой Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». На 13 минуте немца заменил Габриэль Жезус.

По информации СМИ, в завершающей стадии находится сделка по трансферу Сане в «Баварию». Переход должен состояться на следующей неделе.