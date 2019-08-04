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    «В Самаре мы сделали для вас маленький подарок». Семин записал поздравление с днем железнодорожника

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. В четвертом туре РПЛ москвичи победили «Крылья Советов» (2:1).

    «Дорогие железнодорожники, я вас поздравляю с замечательным праздником! Вы трудитесь во на благо России во всех уголках нашей великой страны. Мы победили в Самаре и сделали для вас и для себя маленький подарок», – сказал тренер.

    • «Локомотив» в таблице идет четвертым.
    • Следующий соперник – «Урал».
    • Осенью «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv)

    Источник: Инстаграм «Локомотива»

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