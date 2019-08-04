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    Экс-судья Хусаинов: «Перед голом «Зенита» в матче с «Краснодаром» был фол. Но это же Леша Еськов. Коррупция!»

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил эпизод из матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1). По мнению эксперта, перед голом хозяев (91 минута) были нарушены правила, из-за чего мяч нельзя было засчитывать.

    «В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Бранислав Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов

    Почему не подсказал VAR? А кто там был, Виталий Мешков? Вспомните ЦСКА«Локомотив». Эпизод с Федором Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Федоре Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!» – считает Хусаинов.

    • «Зенит» потерял очки, но удержался на первом месте.
    • «Краснодар» идет пятым в таблице.
    • Южане на следующей неделе стартуют в Лиге чемпионов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1867

      Dellleone 9 минут назад

      Чемпионат зенита по футболу продолжается... тянут за все что можно что бы оправдать отжатые у бюджетников деньги на этот "чудо проект "

      0
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      Рейтинг: +151

      Антисемит > Dellleone 3 минуты назад

      и чем ты готов обосновать своё высказывание? =) Конкретно в этом матче и в этом эпизоде есть подтверждение твоих слов про "тянут за всё, что можно..."? Или ты игру не смотрел, прикрепленное сюда видео тоже не смотрел, а просто прочитал заголовок и поверил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1867

      Dellleone > Антисемит 1 минуту назад

      Начнём с того, ты кто такой вообще что ты я тебе что то обосновал?
      У меня есть мое собственное мнение, которое я высказал на что имею полное право.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +170

      Горкин Блеванов 10 минут назад

      Массовая психиатрия, играл Зенит ? Значит был фол и коррупция, а там на самом деле обычная борьба за мяч и симуляция. Таких "фолов" в каждой игре десятки

      1
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      Рейтинг: +151

      Антисемит 16 минут назад

      пересмотрел эпизод около 10 раз. Игрок краснодара начал терять равновесие ещё до того, как к нему приблизился Иванович. Этот игрок сам же и оставил мяч своему партнёру, который его и прозевал. И вот уже ПОСЛЕ всего этого игрок уже в падении чувствует на себе руку Ивановича и придаёт картинности падению. Я сам в этом матче хотел победы Краснодара, но гол чистейший

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3342

      Zubo 19 минут назад

      Не ... не было фола

      3
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      Рейтинг: +81

      ALEX TARAN 19 минут назад

      СЕРЁГА СДАЛ ВСЕХ С ПАТРОХАМИ...)))

      0
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      Рейтинг: +2841

      Yev 22 минуты назад

      Проще всего кричать без доказательно - коррупция! Не удивлюсь если на него подадут в суд.
      Момент сложный, скорее всего фола не было. Но где проходит эта грань касание-фол? Всё очень субъективно. Просто надо прописать обязательное право на то что команда через своего капитана, например, может потребовать от судьи просмотр двух моментов за матч, не учитывая личные просмотры судьи. А то бешают за судьёй, как попрошайки руками машут.

      1
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      Рейтинг: +162

      releboy 24 минуты назад

      Ну теперь зенитовское воронье накинется на Хусаинова, только держись...

      2
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      Рейтинг: +3449

      APchelov 37 минут назад

      Сколько воплей!!! А если бы не было гола. Тоже вопили бы? Краснодар сам ничего не забил. Так что счёт логичный

      0
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      Рейтинг: +7775

      Cules2013 42 минуты назад

      Сколько ни смотрел эпизод - фола так и не увидел. Опять пошли личные обиды и теории заговора. Если за такие падения от дуновения ветерка давать фолы, то футбол как игра закончится.

      1
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      Рейтинг: +7212

      Serjoga > Cules2013 25 минут назад

      Так Дзюба, Ерохин, Оздоев падают от ДУНОВЕНИЯ ВЕТЕРКА и соперник даже ЖК получает! Вопрос только за какую команду такие артисты выступают ("играют" рука не поднимается написать)! Да и какой судья судит! Помню Зенит-Урал Еськов судил-бедные екатеринбуржцы были! Не помнишь скандала после того еськовского судейства?

      4
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      Рейтинг: +545

      belarus-gomel 49 минут назад

      По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод.», – сказал Медведев.

      одна эта фраза руководителя Зенита ДОКАЗЫВАЕТ обратное!!


      ВАР смотрят всегда, когда есть сомнения!! ТуТ, видно ВАР НИКТО и не смотрел!!!

      0
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      Рейтинг: +405

      Mr Green > belarus-gomel 46 минут назад

      нет, вар смотрят тогда, когда из центра управления вар дают сигнал, что момент может быть интересен судье. точно так же было в матче с Локомотивом в моменте со Смоловым, там на повторе втором четко видно, что контакта не было, а значит смысла привлекать рефери нет.

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