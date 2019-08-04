Экс-судья Хусаинов: «Перед голом «Зенита» в матче с «Краснодаром» был фол. Но это же Леша Еськов. Коррупция!»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил эпизод из матча четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1). По мнению эксперта, перед голом хозяев (91 минута) были нарушены правила, из-за чего мяч нельзя было засчитывать.

«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Бранислав Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Виталий Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локомотив». Эпизод с Федором Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Федоре Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!» – считает Хусаинов.