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    Рибалта: «Семак сказал про Малкома: «Если можем, надо брать»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, занимавшийся организацией трансфера Малкома из «Барселоны», оценил дебют футболиста. Игрок вышел на поле во втором тайме матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались «качели». Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень.

    – Что Сергей Семак сказал вам, когда узнал о возможности приобрести Малкома?

    – Он сказал: «Если мы можем, надо брать».

    • В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан на пять лет.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2426

      paracetamol 12 минут назад

      Ничего, вроде, показался, но посмотрим что будет дальше.

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