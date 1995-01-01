«Спартак» при Кононове забивал больше одного гола только в 29% матчей

В четвертом туре РПЛ «Спартак» встретился с «Динамо» и не смог поразить чужие ворота (0:0). Это была 24 игра для Олега Кононова во главе спартаковцев.

Из этих 24 матчей «Спартак» забил больше одного мяча только в семи (29,17%). Хуже показатель, в частности, у Микаэля Лаудрупа (28,57%) и Рауля Рианчо (16,67%).