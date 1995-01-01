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    «Спартак» при Кононове забивал больше одного гола только в 29% матчей

    В четвертом туре РПЛ «Спартак» встретился с «Динамо» и не смог поразить чужие ворота (0:0). Это была 24 игра для Олега Кононова во главе спартаковцев.

    Из этих 24 матчей «Спартак» забил больше одного мяча только в семи (29,17%). Хуже показатель, в частности, у Микаэля Лаудрупа (28,57%) и Рауля Рианчо (16,67%).

    • Кононов тренирует «Спартак» с осени.
    • Москвичи в РПЛ идут девятыми.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Ахмат» (11 августа).

    Источник: Твиттер Alexey Z. Spectre

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    Сегодня, 12:01
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1105

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Команда по сути новая и начинает выстраивать командую игру , им пример лучше от Зенита брать нежели ЦСКА ! Покупать дорогих футболистов при этом перспективных ! Костяк команды как у Армейцев сложно выстроить , у Краснодара получается подобное .

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      Рейтинг: +848

      amazonaws 34 минуты назад

      Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
      На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

      В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.

      Новый судейский скандал в пользу Спартака!

      Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
      1000% пеналь!
      Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
      Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
      1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
      2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.

      Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
      На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся, но НИКАК не отреагировал на грубое нарушение игроком Спартака.

      Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
      Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
      Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
      Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
      Очередной судейский скандал в пользу Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +5525

      piligrim1986 57 минут назад

      при этом покупают опорников, по сути имея одного напа только

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      Рейтинг: +2426

      paracetamol 1 час назад

      Надо пиджака оставить. Пусть в том же духе действует.

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      Рейтинг: +3664

      vladik12 1 час назад

      Пиджак - он и есть Пиджак, что вы хотели?..

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      Рейтинг: +2980

      Viper for CSKA 1 час назад

      Думаю, если бы Кононов наладил оборону, невысокая результативность проблемой бы не была. Но ведь и защитники с вратарём нередко стараются не отставать от своих более атакующих товарищей по команде.
      Больше всего мне неясно, почему при наличии безыдейности в атаке не старается Кононов разбавить состав молодежью, усилить таким образом конкуренцию. Игнатов, Умяров и Глушенков, по сути, сидят без дела. А ведь это люди на которых можно строить новый Спартак. Более того, по моему скромному мнению, они вполне соответствуют всем критериям, чтобы постепенно возвратить своей игрой тот самый комбинационный "спартаковский" футбол. Кононов обещал к этому стремиться, но пока, грубо говоря, кто угодно играет в этом стиле, но не сам Спартак.

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      Рейтинг: +2625

      Путник 13 1 час назад

      Я болельщик Зенита ..Спартаку скажу что они сделали ошибку уволив Карреру..это чисто моё мнение..

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