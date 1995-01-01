«Спартак» при Кононове забивал больше одного гола только в 29% матчей

Команда по сути новая и начинает выстраивать командую игру , им пример лучше от Зенита брать нежели ЦСКА ! Покупать дорогих футболистов при этом перспективных ! Костяк команды как у Армейцев сложно выстроить , у Краснодара получается подобное .
В четвертом туре РПЛ «Спартак» встретился с «Динамо» и не смог поразить чужие ворота (0:0). Это была 24 игра для Олега Кононова во главе спартаковцев.
Из этих 24 матчей «Спартак» забил больше одного мяча только в семи (29,17%). Хуже показатель, в частности, у Микаэля Лаудрупа (28,57%) и Рауля Рианчо (16,67%).
- Кононов тренирует «Спартак» с осени.
- Москвичи в РПЛ идут девятыми.
- Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Ахмат» (11 августа).