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    Goal: Лукаку отказался переходить в «Наполи»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отклонил предложение «Наполи», сообщает Goal.com.

    По информации источника, 26-летний форвард хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Ранее сообщалось, что манкунианский и туринский клубы договорились об обмене бельгийца на аргентинца Пауло Дибалу.

    • Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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