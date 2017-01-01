Goal: Лукаку отказался переходить в «Наполи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отклонил предложение «Наполи», сообщает Goal.com.
По информации источника, 26-летний форвард хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».
Ранее сообщалось, что манкунианский и туринский клубы договорились об обмене бельгийца на аргентинца Пауло Дибалу.
- Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
- В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.