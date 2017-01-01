Goal: Лукаку отказался переходить в «Наполи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отклонил предложение «Наполи», сообщает Goal.com.

По информации источника, 26-летний форвард хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что манкунианский и туринский клубы договорились об обмене бельгийца на аргентинца Пауло Дибалу.