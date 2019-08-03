Ван де Бек подтвердил интерес со стороны «Реала»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» начал переговоры по его трансферу.

«Это правда, что «Реал» находится в контакте с «Аяксом», интерес есть, но я больше ничего не могу сказать. Мой агент разговаривал с ними. А я, в свою очередь, сосредоточен на футболе», – сказал голландский хавбек.