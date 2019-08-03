Ван де Бек подтвердил интерес со стороны «Реала»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» начал переговоры по его трансферу.
«Это правда, что «Реал» находится в контакте с «Аяксом», интерес есть, но я больше ничего не могу сказать. Мой агент разговаривал с ними. А я, в свою очередь, сосредоточен на футболе», – сказал голландский хавбек.
- «Реал» рассматривает кандидатуру ван де Бека в качестве альтернативы Полю Погба из «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне игрок провел 57 матчей в составе «Аякса», забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.