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    Дзюба – о тоннеле для Малкома: «Мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил о партнере Малкоме. Действующие чемпионы приобрели игрока за 40 миллионов евро у «Барселоны».

    «Малком очень техничный, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, это будет Халк на минималках. Когда бил в тоннеле, не жалел, мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все (видео доступно ниже – прим. «Бомбардир»)» – сказал Дзюба.

    • В сезоне-2018/19 Малком принял участие в 24-х матчах «Барселоны», записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.
    • Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан на пять лет.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

    Источник: Sports.ru

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