Дзюба – о тоннеле для Малкома: «Мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил о партнере Малкоме. Действующие чемпионы приобрели игрока за 40 миллионов евро у «Барселоны».

«Малком очень техничный, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, это будет Халк на минималках. Когда бил в тоннеле, не жалел, мой коронный пинок проходят все. 40 миллионов, бесплатно, агроном – получат все (видео доступно ниже – прим. «Бомбардир»)» – сказал Дзюба.