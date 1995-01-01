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    Зобнин: «В матче с «Динамо» кривые ноги помешали мне реализовать момент»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Хозяева больше тайма провели в меньшинстве.

    – Что помешало реализовать момент?

    – Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и несвойственные для меня позиции. Наверное, я силeн в других качествах. Возможно, надо было покатить Резиуану Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.

    • Спартаковцы поднялись в таблице на девятую строчку.
    • «Динамо» осталось восьмым.
    • На следующей неделе «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Туном».

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1903

      Павелий 23 минуты назад

      Самое важное, что Роме не всё равно! Так держать! Тренироваться, а там успех и удача придут!

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      Рейтинг: +947

      Томик 33 минуты назад

      Рома - это всё мозг виноват, а не ноги. "Возможно покатить"???? Нет ***, надо бить, конечно. Всегда же попадаешь! Как говаривал Виктор Степанович Черномырдин "Никогда такого не было и вот опять!"

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      Рейтинг: +492

      GSmall 40 минут назад

      Надеюсь и остальные совершат подобный каминаут.Деревянные ведь процентов 90

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