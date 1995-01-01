Зобнин: «В матче с «Динамо» кривые ноги помешали мне реализовать момент»

Самое важное, что Роме не всё равно! Так держать! Тренироваться, а там успех и удача придут!
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Хозяева больше тайма провели в меньшинстве.
– Что помешало реализовать момент?
– Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и несвойственные для меня позиции. Наверное, я силeн в других качествах. Возможно, надо было покатить Резиуану Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.
- Спартаковцы поднялись в таблице на девятую строчку.
- «Динамо» осталось восьмым.
- На следующей неделе «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Туном».
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