Зобнин: «В матче с «Динамо» кривые ноги помешали мне реализовать момент»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Хозяева больше тайма провели в меньшинстве.

– Что помешало реализовать момент?

– Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и несвойственные для меня позиции. Наверное, я силeн в других качествах. Возможно, надо было покатить Резиуану Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.

Спартаковцы поднялись в таблице на девятую строчку.

«Динамо» осталось восьмым.

На следующей неделе «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Туном».

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