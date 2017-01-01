Экс-защитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Шишкин тренируется с «Торпедо»

По информации «Чемпионата», бывший правый защитник «Краснодара» Роман Шишкин тренируется в составе московского «Торпедо».
32-летний игрок покинул краснодарский клуб 11 июля. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Футболист защищал цвета «Краснодара» с июля 2017 года.
- В составе южан россиянин провел 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Также в своей карьере защитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив».
- В активе Шишкина 16 матчей и две голевые передачи за сборную России.