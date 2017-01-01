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    Экс-защитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Шишкин тренируется с «Торпедо»

    По информации «Чемпионата», бывший правый защитник «Краснодара» Роман Шишкин тренируется в составе московского «Торпедо».

    32-летний игрок покинул краснодарский клуб 11 июля. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    • Футболист защищал цвета «Краснодара» с июля 2017 года.
    • В составе южан россиянин провел 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Также в своей карьере защитник выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив».
    • В активе Шишкина 16 матчей и две голевые передачи за сборную России.

    Источник: «Чемпионат»

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