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    Voetbal International: Тиль посетит матч «Спартак» – «Динамо». В понедельник игрок пройдет медосмотр

    Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время перейдет в «Спартак». В субботу 21-летний игрок вылетел в Москву.

    По информации Voetbal International, сегодня голландец посетит матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», который пройдет на «Открытие Арене», а 5 августа пройдет медосмотр и подпишет четырехлетний контракт.

    Ранее сообщалось, что москвичи заплатят за хавбека 18 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Встреча «Спартак» – «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +58

      From1945 14 минут назад

      Вот это новость, ай да бомбардир! Визит английской королевы на футбольный матч

      0
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      Рейтинг: +58

      From1945 > From1945 14 минут назад

      Пардон, голландской!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3208

      порт 17 минут назад

      Придёт, посмотрит, и сразу в аэропорт.

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