Voetbal International: Тиль посетит матч «Спартак» – «Динамо». В понедельник игрок пройдет медосмотр

Вот это новость, ай да бомбардир! Визит английской королевы на футбольный матч
Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время перейдет в «Спартак». В субботу 21-летний игрок вылетел в Москву.
По информации Voetbal International, сегодня голландец посетит матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», который пройдет на «Открытие Арене», а 5 августа пройдет медосмотр и подпишет четырехлетний контракт.
Ранее сообщалось, что москвичи заплатят за хавбека 18 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Встреча «Спартак» – «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Voetbal International
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