Voetbal International: Тиль посетит матч «Спартак» – «Динамо». В понедельник игрок пройдет медосмотр

Полузащитник АЗ Гус Тиль в ближайшее время перейдет в «Спартак». В субботу 21-летний игрок вылетел в Москву.

По информации Voetbal International, сегодня голландец посетит матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», который пройдет на «Открытие Арене», а 5 августа пройдет медосмотр и подпишет четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что москвичи заплатят за хавбека 18 миллионов евро.