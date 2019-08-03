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    Карпин: «Характер у «Ростова» есть, мастерство – тоже. Думаю, все будет нормально»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча четвертого тура РПЛ с «Уралом» (2:2) заявил, что его команда проявила характер.

    Ростовчане дважды отыгрались по ходу встречи. Во второй раз – на 85-й минуте.

    «Игра была интересной для зрителей, для тренеров – не очень. Качели никогда не радуют. Моменты были и у нас, и у «Урала».

    Наша команда закаляется и радует характером, который проявляется в таких матчах. Характер есть, мастерство – тоже. Думаю, все будет нормально», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Ростовчане набрали восемь очков и идут на втором месте в таблице, екатеринбуржцы – третьи с семью баллами в активе. Остальные игры четвертого тура пройдут позже.

    Источник: Sport24

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