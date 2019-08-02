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    «Рома» пожелала Малкому удачи в «Зените». Год назад игрок отказался переходить в римский клуб в последний момент

    Пресс-служба «Ромы» прокомментировала трансфер нападающего Малкома из «Барселоны» в «Зенит».

    22-летний игрок перешел в петербургский клуб в пятницу, 2 августа, за 40+5 миллионов евро.

    Под соответствующим постом «Зенита» в твиттере римляне написали: «Очень гордимся тем, что ты был с нами, Малком. Теперь иди и принеси все это величие в российскую лигу. Удачи в «Зените».

    «Есть ли какие-нибудь нарезки с его моментами, которые мы можем использовать?» – ответили петербуржцы.

    «Нет, но у нас есть незаконченное видео с объявлением о его переходе, когда наш админ был явно под наркотиками», – написали на это римляне.

    Летом прошлого года «Рома» согласовала трансфер бразильца из «Бордо» и договорилась с футболистом об условиях личного контракта. Несмотря на это, форвард в итоге перешел в «Барселону», предложение от которой получил в последние дни трансферного окна.

    Источник: Твиттер «Ромы»

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