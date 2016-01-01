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    Гвардиола – о словах Клоппа: «Неправда, что «Сити» тратил 200 миллионов в каждое трансферное окно»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по поводу трат «Сити» на новых игроков.

    Ранее немецкий специалист заявил, что только четыре клуба в мире – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселона» и «Реал» – могут позволить себе постоянно покупать тех футболистов, которых хотят.

    «Конечно, (намек Клоппа) беспокоит меня. Это неправда, что мы тратили 200 миллионов фунтов стерлингов в каждое трансферное окно. Мне это не нравится. Прошлым летом мы потратили 17 миллионов фунтов всего на одного футболиста. Мы не можем тратить 200 миллионов каждый сезон.

    Два сезона назад, когда мы потратили много, это произошло потому, что я принял команду, 10 или 11 игроков которой были в возрасте 30 лет и старше. Я должен был это сделать.

    «Ливерпуль потратил более 200 миллионов в прошлом сезоне и не может сейчас сделать этого вновь. Так что, это одно и то же. Мы приобрели одного игрока этим летом – Родри, и заплатили сумму отступных за Анхелиньо (12 миллионов евро ПСВ). И это реальность. Поэтому сегодня клубы не могут тратить много денег каждый сезон.

    «Я не комментирую высказывания других тренеров, потому что они говорят то, что хотят. Я могу только сказать, что это не так», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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