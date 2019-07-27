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    Клопп: «Только «Реал», «Барселона», «МанСити» и «ПСЖ» могут позволить себе постоянно получать тех игроков, которых хотят»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике клуба.

    «Этот год – не последний для «Ливерпуля». В следующем будет еще одно трансферное окно. Эта команда действительно хороша, и мы много в нее вложили. Теперь мы должны работать с тем, что есть.

    Я ничего не могу сказать о том, что делают другие команды. Я не знаю, как они это делают. Мы должны платить по счетам. Простите, все должны платить по счетам, мы должны платить по счетам. Мы вложили деньги в эту команду, теперь, похоже, что это не так.

    Но мы не в стране фантазий, где вы просто получаете все, что хотите. Вы не можете делать это постоянно. Похоже, в мире есть четыре клуба, которые могут делать это постоянно – «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они делают все, что им нужно. Вы не можете сравнивать это. Такова ситуация», – сказал Клопп.

    • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7670

      Cules2013 2 секунды назад

      Такого клуба нет. Любому клубу могут отказать или назначить за игрока непомерную цену. Клопп пусть не прибедняется, Ливерпуль сейчас на пике славы и деньги есть, и топовый харизматичный тренер, и трофеи. Собственно, ещё до всего этого, уже были куплены такие игроки как, например, Суарез ранее или недавно вон Алисон и ван Дейк. Ливерпуль сейчас с кем угодно может потягаться за игроков, к чему эти сопли?

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