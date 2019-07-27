Клопп: «Только «Реал», «Барселона», «МанСити» и «ПСЖ» могут позволить себе постоянно получать тех игроков, которых хотят»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике клуба.

«Этот год – не последний для «Ливерпуля». В следующем будет еще одно трансферное окно. Эта команда действительно хороша, и мы много в нее вложили. Теперь мы должны работать с тем, что есть.

Я ничего не могу сказать о том, что делают другие команды. Я не знаю, как они это делают. Мы должны платить по счетам. Простите, все должны платить по счетам, мы должны платить по счетам. Мы вложили деньги в эту команду, теперь, похоже, что это не так.

Но мы не в стране фантазий, где вы просто получаете все, что хотите. Вы не можете делать это постоянно. Похоже, в мире есть четыре клуба, которые могут делать это постоянно – «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они делают все, что им нужно. Вы не можете сравнивать это. Такова ситуация», – сказал Клопп.