Mundo Deportivo: «Барселона» получит 7,5% от последующей продажи Малкома

Нападающий Малком в пятницу перешел из «Барселоны» в «Зенит», подписав с петербуржцами пятилетний контракт.

Как сообщил каталонский клуб, сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Кроме того, «Барселона» заявила, что сохраняет заинтересованность в возможном трансфере футболиста в будущем.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы заработают от последующей перепродажи бразильца 7,5%.