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    Mundo Deportivo: «Барселона» получит 7,5% от последующей продажи Малкома

    Нападающий Малком в пятницу перешел из «Барселоны» в «Зенит», подписав с петербуржцами пятилетний контракт.

    Как сообщил каталонский клуб, сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Кроме того, «Барселона» заявила, что сохраняет заинтересованность в возможном трансфере футболиста в будущем.

    По информации Mundo Deportivo, каталонцы заработают от последующей перепродажи бразильца 7,5%.

    • «Барселона» купила Малкома у «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах каталонской команды, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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