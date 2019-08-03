Mundo Deportivo: «Барселона» получит 7,5% от последующей продажи Малкома

Нападающий Малком в пятницу перешел из «Барселоны» в «Зенит», подписав с петербуржцами пятилетний контракт.
Как сообщил каталонский клуб, сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Кроме того, «Барселона» заявила, что сохраняет заинтересованность в возможном трансфере футболиста в будущем.
По информации Mundo Deportivo, каталонцы заработают от последующей перепродажи бразильца 7,5%.
- «Барселона» купила Малкома у «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 форвард принял участие в 24-х матчах каталонской команды, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.