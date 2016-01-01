«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде

«Зенит» в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как новичок клуба Малком провел первые минуты в команде.

В ролике показано, как бразилец подписывал контракт, получил от президента «Зенита» Александра Медведева часть разрезанного галстука, познакомился с новыми одноклубниками и прошел церемонию приветствия пробегом через «тоннель новичка».