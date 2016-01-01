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    «Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде

    «Зенит» в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как новичок клуба Малком провел первые минуты в команде.

    В ролике показано, как бразилец подписывал контракт, получил от президента «Зенита» Александра Медведева часть разрезанного галстука, познакомился с новыми одноклубниками и прошел церемонию приветствия пробегом через «тоннель новичка».

    • «Зенит» купил Малкома за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Его зарплата – менее 6,5 миллиона евро в год.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +448

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Немного закрепощенная обстановка, где переводчик? Нужно было найти красивую девицу, чтобы стояла и переводила игроку и делала это с эмоциями, как это любят бразильцы. Думаю, что сегодня на СТАДИОНЕ, когда Малкон увидит БОЛЕЛЬЩИКОВ и как ОНИ ЕГО будут ПРИВЕТСТВОВАТЬ - мотивация игрока возгорится на получение звания лучший игрок чемпионата РОССИИ!

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      Рейтинг: +625

      Джой > Сергей Каспийский 56 минут назад

      Красивую девицу которая стояла и делала с эмоциями он найдет быстро...
      А вот атмосфера действительно натянутой показалась

      0
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      Рейтинг: +1440

      С-Пб on-line 1 час назад

      Дзюбы "ё п т э" слышно на передовой) Удача Малком, оправдывай доверие!

      0
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      Рейтинг: +799

      ZENIT-59 1 час назад

      Если Малком сыграется с Дугласом и Бариосом мне думается. что это будет сильное трио Азмун и Дзюба будут на острие атаки, мощь команды возрастёт в несколько раз!

      2
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      Рейтинг: +277

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      хороший парень, ноги как кувалды_)

      1
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      Рейтинг: +182

      Chingis17rus 2 часа назад

      Идёт волна! Нужен ещё игрок такого колибра!

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