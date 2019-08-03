Зобнин – о Шюррле: «Это качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о переходе в московский клуб вингера Андре Шюррле.

– А что знаете об Андре Шюррле?

- Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле – качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак.

– Шюррле – один из героев знаменитого матча Бразилия – Германия на чемпионате мира пятилетней давности. Немцы победили 7:1, и последние два гола забил именно Андре. Та игра – самая шокирующая из тех, что довелось видеть в жизни?

– Да, однозначно, шокирующая – точное слово. А Шюррле, кстати, потом еще в финале с Аргентиной сделал победный голевой пас.