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    Зобнин – о Шюррле: «Это качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о переходе в московский клуб вингера Андре Шюррле.

    – А что знаете об Андре Шюррле?

    - Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле – качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» много голевых атак.

    – Шюррле – один из героев знаменитого матча БразилияГермания на чемпионате мира пятилетней давности. Немцы победили 7:1, и последние два гола забил именно Андре. Та игра – самая шокирующая из тех, что довелось видеть в жизни?

    – Да, однозначно, шокирующая – точное слово. А Шюррле, кстати, потом еще в финале с Аргентиной сделал победный голевой пас.

    • «Спартак» арендовал Шюррле на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • Зарплата немца составит 3 миллиона за сезон.
    • Рыночная стоимость футболиста – 12 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +911

      Etiainen 7 минут назад

      Ага, 100 лет назад было это, щас пришел чтобы не скучно было

      0
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      Рейтинг: +3499

      ivan-football-fan 7 минут назад

      "....В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не приглашают...»
      "СЛУЧАЙНЫХЛЮДЕЙ" ПОВСЮДУ ПОЛНО!!!
      Взгляните на наше правительство и парламент))
      А уж в футболе....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1334

      Ашет Арбузян 11 минут назад

      ну скажи
      Дринкуотера же пригласили)))
      Боруссия ток 3 года располагала отличным подбором игроков.

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