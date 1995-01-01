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    Матч 11-го тура РПЛ «Сочи» – «Ахмат» могут перенести из-за «Формулы-1»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко допустил изменения в календаре команды.

    В частности, матч 11-го тура РПЛ против «Ахмата» могут перенести на другую дату или провести его в Грозном. Причина – проведение в городе этапа Гран-при «Формулы-1».

    «Изначально планировалось организовать в этот уик-энд сразу несколько событий. В том числе этап «Формулы-1» и наш матч с «Ахматом». Но на сегодняшний момент есть сложности по проведению нашей игры из-за гоночного Гран-при. Все ведет к тому, что матч будет перенесен. Этого не хотелось бы.

    Есть вариант провести футбольный матч после гонки в понедельник. Но для нас важны выходные. Это билетные сборы. Одно дело воскресенье, другое – понедельник.

    В первую очередь рассматриваем перенос на понедельник. Для нас это не очень хорошо. Но если и так не разрешат играть, придется меняться кругами. Это тоже плохо. У нас и так получается много гостевых матчей. Сейчас будет несколько выездов подряд», – сказал Рубашко.

    • Матч запланирован на воскресенье, 29 сентября.
    • По итогам трех туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – 13-е.

    Источник: «Рейтинг букмекеров«

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