Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина – на концерте Rammstein: «Обсуждаем с Медведевым следующий трансфер»

Зачем шли на концерт, там обычно музыку слушают, а серьёзные дела решают в офисе или еще где-нибудь в более спокойном месте.
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и генеральный директор клуба Александр Медведев побывали на концерте немецкой группы Rammstein на «Газпром Арене». На мероприятии они обсуждали рабочие вопросы.
– Вы, наверное, поклонники Rammstein?
– На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов.
- Илюхина и Медведев отправились на концерт после презентации форварда Малкома.
- Бразилец – самое дорогое летнее приобретение действующих чемпионов (40 миллионов евро).
- «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.
Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»