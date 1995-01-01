Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина – на концерте Rammstein: «Обсуждаем с Медведевым следующий трансфер»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и генеральный директор клуба Александр Медведев побывали на концерте немецкой группы Rammstein на «Газпром Арене». На мероприятии они обсуждали рабочие вопросы.

– Вы, наверное, поклонники Rammstein?

– На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов.

Илюхина и Медведев отправились на концерт после презентации форварда Малкома .

. Бразилец – самое дорогое летнее приобретение действующих чемпионов (40 миллионов евро).

«Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»