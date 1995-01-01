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    Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина – на концерте Rammstein: «Обсуждаем с Медведевым следующий трансфер»

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и генеральный директор клуба Александр Медведев побывали на концерте немецкой группы Rammstein на «Газпром Арене». На мероприятии они обсуждали рабочие вопросы.

    – Вы, наверное, поклонники Rammstein?

    – На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов.

    • Илюхина и Медведев отправились на концерт после презентации форварда Малкома.
    • Бразилец – самое дорогое летнее приобретение действующих чемпионов (40 миллионов евро).
    • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +499

      SaveAS 17 минут назад

      Зачем шли на концерт, там обычно музыку слушают, а серьёзные дела решают в офисе или еще где-нибудь в более спокойном месте.

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