ЦСКА, «Брайтон» и «Бирмингем» сделали «Интеру» предложения по форварду Пушкашу

Как пишет Calciomercato, форвард «Интера» Георге Пушкаш точно покинет команду летом. У клуба есть три предложения по футболисту.

Речь идет о предложениях ЦСКА и двух английских клубов – «Брайтона» (АПЛ) и «Бирмингема» (Чемпионшип). «Интер» оценит все три варианта и выберет наиболее выгодный для себя.