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    ЦСКА, «Брайтон» и «Бирмингем» сделали «Интеру» предложения по форварду Пушкашу

    Как пишет Calciomercato, форвард «Интера» Георге Пушкаш точно покинет команду летом. У клуба есть три предложения по футболисту.

    Речь идет о предложениях ЦСКА и двух английских клубов – «Брайтона» (АПЛ) и «Бирмингема» (Чемпионшип). «Интер» оценит все три варианта и выберет наиболее выгодный для себя.

    • В сезоне-2018/19 Пушкаш выступал на правах аренды в «Палермо», за который провел в 33 матча Серии B, забил девять голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт футболиста с миланцами рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Пушкаша в 3 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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