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    Малком: «С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Благодарю клуб за доверие»

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер из «Барселоны». Контракт футболиста с действующими чемпионами России заключен на пять лет.

    «Благодарю «Зенит» за доверие ко мне. В частности, Хавьера Рибалту, Александра Медведева, Сергея Семака. С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Давайте идти к целям вместе», – написал бразилец в инстаграме.

    • Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего бразильца обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
    • Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
    • В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

    Источник: Инстаграм Малкома

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1623

      ухоженный крокодил 8 минут назад

      Нас больше чем 15, потом поймешь.
      Ждемс от тебя супер игры.

      А, и да, для свиней: вы арендовали игрока на 1 сезон за 8 миллионов. 8×5=40 миллионов. Мы взяли Малкома за 40 миллионов на 5 сезонов.
      Кто не доехал, ваша Шлюхре, обошлась вам в те же деньги.

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