Малком: «С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Благодарю клуб за доверие»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер из «Барселоны». Контракт футболиста с действующими чемпионами России заключен на пять лет.

«Благодарю «Зенит» за доверие ко мне. В частности, Хавьера Рибалту, Александра Медведева, Сергея Семака. С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Давайте идти к целям вместе», – написал бразилец в инстаграме.