Малком: «С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Благодарю клуб за доверие»

Нас больше чем 15, потом поймешь.
Ждемс от тебя супер игры.
А, и да, для свиней: вы арендовали игрока на 1 сезон за 8 миллионов. 8×5=40 миллионов. Мы взяли Малкома за 40 миллионов на 5 сезонов.
Кто не доехал, ваша Шлюхре, обошлась вам в те же деньги.
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал трансфер из «Барселоны». Контракт футболиста с действующими чемпионами России заключен на пять лет.
«Благодарю «Зенит» за доверие ко мне. В частности, Хавьера Рибалту, Александра Медведева, Сергея Семака. С радостью обнимаю всех 15 миллионов фанатов «Зенита». Давайте идти к целям вместе», – написал бразилец в инстаграме.
- Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего бразильца обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
- Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 миллион евро.
- В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 24-х матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.