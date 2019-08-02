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    Мирзов: «Долго шел, чтобы попасть в топ-клуб. Бывает, тренируюсь трижды в день»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал трансфер в московский клуб на презентации новичков. Хавбек перешел из «Ростова».

    «Долго шел к тому, чтобы попасть в топ-клуб. Горд оказаться в «Спартаке». Меня хорошо приняли. Есть цели, к которым нужно стремиться; буду помогать команде достичь высоких результатов. Активно работаю, бывает по три тренировки в день. Надеюсь, у нас все получится», – сказал Мирзов.

    • «Спартак» заплатил за игрока 4 миллиона евро.
    • Мирзов – воспитанник кабардино-балкарского футбола.
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке России с «Тосно» в сезоне-2017/18.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    02.08.2019 23:59
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