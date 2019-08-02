Мирзов: «Долго шел, чтобы попасть в топ-клуб. Бывает, тренируюсь трижды в день»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал трансфер в московский клуб на презентации новичков. Хавбек перешел из «Ростова».

«Долго шел к тому, чтобы попасть в топ-клуб. Горд оказаться в «Спартаке». Меня хорошо приняли. Есть цели, к которым нужно стремиться; буду помогать команде достичь высоких результатов. Активно работаю, бывает по три тренировки в день. Надеюсь, у нас все получится», – сказал Мирзов.