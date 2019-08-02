Джордан Ларссон: «Считаем с отцом трансфер в «Спартак» верным шагом. Папа очень рад за меня»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о реакции отца на переезд в Россию. Папа футболиста – бывший нападающий сборной Швеции Хенрик Ларссон.
«Мой папа был очень рад за меня. Он хочет, чтобы я развивался, как футболист. Мы считаем, что это верный шаг», – сказал Ларссон-младший.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Новичок «Спартака» играл у тренера-отца и вдохновляется Майклом Джорданом