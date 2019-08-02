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    Ларссон: «Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом». Это самый большой клуб в России»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мыслями от перехода. Трансфер оформили сегодня, 2 августа, – футболист покинул шведский «Норрчепинг».

    «Рад стать частью такого большого клуба. Это самый большой клуб в России. Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом», – сказал Ларссон.

    text

    Публикация от text (@jordanlarsson_7)

    Новичок «Спартака» играл у тренера-отца и вдохновляется Майклом Джорданом

    Источник: Инстаграм Джордана Ларссона

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-! 2 минуты назад

      Ещё и не играл, но тупить уже жёстко начал )) Адриано №2 ?

      1
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      Рейтинг: +56

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-! 6 минут назад

      Если фамилиё Ларссон прочитать справа налево, то вот оно так же и играть будет

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4154

      GoldPlayFIFARus9 16 минут назад

      Где-то я это уже слышал, бразилец там какой-то приехал, тоже начал дифирамбы распевать, в итоге так на банке пару лет и отсидел после свалив обратно))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4338

      Persona_non_Grata > GoldPlayFIFARus9 13 минут назад

      Лучше послушай что говорят Фернандо , Адриано и Зе Луиш о годах проведенных в Спартаке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +237

      klimovich 22 минуты назад

      Начинается "с детства за Спартак"... Голы быстро запилил, блин!!!

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