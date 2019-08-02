Ларссон: «Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом». Это самый большой клуб в России»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мыслями от перехода. Трансфер оформили сегодня, 2 августа, – футболист покинул шведский «Норрчепинг».

«Рад стать частью такого большого клуба. Это самый большой клуб в России. Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом», – сказал Ларссон.

Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.

За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.

За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

text text text Публикация от text (@jordanlarsson_7) 2 Авг 2019 в 10:32 PDT

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