Ларссон: «Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом». Это самый большой клуб в России»

Ещё и не играл, но тупить уже жёстко начал )) Адриано №2 ?
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мыслями от перехода. Трансфер оформили сегодня, 2 августа, – футболист покинул шведский «Норрчепинг».
«Рад стать частью такого большого клуба. Это самый большой клуб в России. Горд быть игроком «Спартака», горд быть «мясом», – сказал Ларссон.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
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