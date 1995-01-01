Агент: «Ходжсон звонил по поводу Чалова. Интерес «Кристал Пэлас» предметный, но, возможно, Федору рано переезжать»

Сане,Фелиш,Пёнтек и тд тоже молодые,но им почемуто не рано.Про Дзагу помню также пи.дели.Молод,окрепнуть надо,а в итоге въелся в конюшню
Глава восточно-европейского офиса агентства Base Soccer Agency, представляющего форварда ЦСКА Федора Чалова, Шандор Варга подтвердил интерес к игроку со стороны «Кристал Пэлас». Москвичи отказались продавать футболиста.
– Здесь я могу подтвердить, что не только «Кристал Пэлас», но и другие английские клубы следят за Федором. Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон очень известный, симпатичный специалист. Так что Чалов мог попасть в хорошие руки, но, возможно, ему еще рано переезжать в Англию. Раз ЦСКА принял такое решение, его надо уважать.
– Ходжсон хотел видеть Чалова в своей команде?
– Да, он мне звонил и интересовался Федором, спрашивал мое мнение. Так что интерес был предметным. Но я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переходить в английский клуб. Он еще молод.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.