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    Агент: «Ходжсон звонил по поводу Чалова. Интерес «Кристал Пэлас» предметный, но, возможно, Федору рано переезжать»

    Глава восточно-европейского офиса агентства Base Soccer Agency, представляющего форварда ЦСКА Федора Чалова, Шандор Варга подтвердил интерес к игроку со стороны «Кристал Пэлас». Москвичи отказались продавать футболиста.

    – Здесь я могу подтвердить, что не только «Кристал Пэлас», но и другие английские клубы следят за Федором. Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон очень известный, симпатичный специалист. Так что Чалов мог попасть в хорошие руки, но, возможно, ему еще рано переезжать в Англию. Раз ЦСКА принял такое решение, его надо уважать.

    – Ходжсон хотел видеть Чалова в своей команде?

    – Да, он мне звонил и интересовался Федором, спрашивал мое мнение. Так что интерес был предметным. Но я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переходить в английский клуб. Он еще молод.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +472

      GSmall 28 секунд назад

      Сане,Фелиш,Пёнтек и тд тоже молодые,но им почемуто не рано.Про Дзагу помню также пи.дели.Молод,окрепнуть надо,а в итоге въелся в конюшню

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