мы то ждём... а кто его в игру встроит? наиграет связи?.. шарпей в трауре? вряд ли(
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн анонсировал трансфер полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля. Известно, что игрок уже отправился в Россию.
«Ждите скоро тизер по Тилю», – сообщил функционер на пресс-конференции.
- Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.