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    Цорн: «Ждите тизер по Тилю»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн анонсировал трансфер полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля. Известно, что игрок уже отправился в Россию.

    «Ждите скоро тизер по Тилю», – сообщил функционер на пресс-конференции.

    • Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1700

      Fancyfall 1 час назад

      мы то ждём... а кто его в игру встроит? наиграет связи?.. шарпей в трауре? вряд ли(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Николай71 1 час назад

      Результат неплохой. Ждём его в Спартаке!
      Ещё бы все таки договорились по Норману.))

      2
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