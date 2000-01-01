Тренер «АЗ Алкмаара»: «Тиль уехал в Россию»

Главный тренер «АЗ Алкмаара» Арне Слот сообщил, что полузащитник Гус Тиль отправился в Россию.

«Сейчас Гус направляется в Россию», – сказал Слот во время интервью в аэропорту Гетеборга. По его словам, футболист вряд ли сыграет с «Фортуной» в воскресенье.

«Жаль, что я теряю своего капитана, но Гус заслужил этот трансфер», – добавил тренер.

Ранее Тиль заявил, что его переход в «Спартак» – «вопрос времени».