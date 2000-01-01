Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Тренер «АЗ Алкмаара»: «Тиль уехал в Россию»

    Главный тренер «АЗ Алкмаара» Арне Слот сообщил, что полузащитник Гус Тиль отправился в Россию.

    «Сейчас Гус направляется в Россию», – сказал Слот во время интервью в аэропорту Гетеборга. По его словам, футболист вряд ли сыграет с «Фортуной» в воскресенье.

    «Жаль, что я теряю своего капитана, но Гус заслужил этот трансфер», – добавил тренер.

    Ранее Тиль заявил, что его переход в «Спартак» – «вопрос времени».

    • 21-летний хавбек принял участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».
    • После замены игрок обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
    • «Спартак» готов заплатить за голландца более 10 миллионов евро.

    Источник: NH Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -292

      DonBaton 7 минут назад

      Надеюсь развернется и вернётся в Голландию чтобы не поганить себе жизнь и карьеру словами "свинарник"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10706

      slavutiq70 1 час назад

      Надеялся именно на этот трансфер,,,,ну теперь всё в руках Кононова,,,посмотрим как он справится,,,,конечно жалко что все эти перестановки в составе не в межсезонье произошли,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2270

      4agaaa 1 час назад

      Хорошо перетряхнул состав, удачи Кононову!!! Спартак чемпион!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      johnny983 2 часа назад

      Думаю, что обновление состава - это глоток свежего воздуха для Кононова. Только лишь нужно время, чтобы сыграться команде. Главное, постараться сильно не запороть ближайшие 5-6 матчей, особенно ЛЕ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      giluxa1963 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гус свинье не товарищ

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      илья 009 > giluxa1963 55 минут назад

      Поставил - ...хотя смешно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18418

      oyabun 2 часа назад

      Больше всего буду рад приходу к нам именно этого игрока. Надеюсь будет второй Промес или даже лучше. )

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      GSmall > oyabun 1 час назад

      Он в центре играет,а Промес фланговый игрок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5633

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Я уже писал, что тоже смотрел нарезки голов Тиля.
      Его игра ни разу не игра Промеса: не видел от него ни одного красивого паса партнёру.
      Вот в штрафной площади - да, красив.
      Но получается, что сейчас у нас ТРИ одноплановых нападающих будет: Понсе, Ларссен и "примкнувший к ним Тиль".
      Не видел ни на одной нарезке, чтобы он как-то с линии полузащиты что-то там сооружал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18418

      oyabun > GSmall 1 час назад

      Мне все равно на какой позиции он играет, лишь бы играл полезно и забивал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18418

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      По предыдущим играм за нас Понсе трудно воспринимать как однозначно хорошее приобретение. А насчет нападения - однозначно нападающий по амплуа из новичков только Ларссон, остальные полузащитники. Говоря о "новичках", имею ввиду Ларссона, Тиля и Шюррле.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79131
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72905
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru