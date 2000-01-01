Тренер «АЗ Алкмаара»: «Тиль уехал в Россию»

Надеюсь развернется и вернётся в Голландию чтобы не поганить себе жизнь и карьеру словами "свинарник"
Главный тренер «АЗ Алкмаара» Арне Слот сообщил, что полузащитник Гус Тиль отправился в Россию.
«Сейчас Гус направляется в Россию», – сказал Слот во время интервью в аэропорту Гетеборга. По его словам, футболист вряд ли сыграет с «Фортуной» в воскресенье.
«Жаль, что я теряю своего капитана, но Гус заслужил этот трансфер», – добавил тренер.
Ранее Тиль заявил, что его переход в «Спартак» – «вопрос времени».
- 21-летний хавбек принял участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».
- После замены игрок обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
- «Спартак» готов заплатить за голландца более 10 миллионов евро.