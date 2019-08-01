Тиль: «Мой переход в «Спартак» – вопрос времени»

До встречи!!!!
Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль подтвердил, что в скором времени перейдет в «Спартак».
«Мой переход в «Спартак» – вопрос времени. Я буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос и расцвел здесь. Клуб работает над моим трансфером, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», – сказал Тиль.
- 21-летний хавбек принял участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».
- После замены игрок обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
- «Спартак» готов заплатить за голландца более 10 миллионов евро.