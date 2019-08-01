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    Тиль: «Мой переход в «Спартак» – вопрос времени»

    Полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль подтвердил, что в скором времени перейдет в «Спартак».

    «Мой переход в «Спартак» – вопрос времени. Я буду скучать по болельщикам и клубу. Я вырос и расцвел здесь. Клуб работает над моим трансфером, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», – сказал Тиль.

    • 21-летний хавбек принял участие в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».
    • После замены игрок обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
    • «Спартак» готов заплатить за голландца более 10 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

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    01.08.2019 23:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13559

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      До встречи!!!!

      0
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      Рейтинг: -266

      DonBaton 1 час назад

      Чувак,сопротивляйся как можешь переходу в днище

      0
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      Рейтинг: +739

      Борат 1 час назад

      погоди, тилль, ща спартак от туна два раза по трёшке получит и может ну его нафиг ???))))))))

      0
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      Рейтинг: +705

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Досвидос Тиль. Федун дважды предложение не делает. Через год будет жалеть, что столько бабок потерял в России. Бердыев до сих пор переживает, что сразу не согласился перейти из Ростова в Спартак. Когда одумался его послали на три букаы

      -4
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      Рейтинг: +546

      Sky Spartak > Genz 31 минуту назад

      Бердыев тогда был на подъёме и думал,что он всё может...Понятно,что он оплашал...а Тиль вроде наоборот рад перейти в Спартак... и уже не скрывает этого...Хоть я и смотрю многие набросились на Цорна... а я вижу хорошую политику обновления Спартака...Хорошие продажи...Адриану уже не хотел играть......зачем его держать ??? Фернанду и в правду хорошая продажа,так как за него через год не дадут такой суммы..Глушак и Комбарик вообще без вариантов....Не согласен лично с продажей Мельгарехо ...А так видно,что ставку на молодых делают... В Саранске вся тяжёлая Атлетика себя показала.... что им всё пох... думали на классе выиграют..пешочком.. не получилось........ и не надо такой игры пешком !!Давно такого говна не видел...

      1
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      Рейтинг: +928

      Томик 1 час назад

      Ну хоть что-то. Как там недавно звучало..."Юристы работают без отдыха". Пора уже фото в футболке(с футболкой) размещать на оф сайте - хватит "работать".

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