Семак намекнул на еще одно усиление «Зенита» под Лигу чемпионов

Сложно усилится российскому клубу. Русских футболистов, которые могли бы достойно играть в ЛЧ по пальцам пересчитать. В этом Семак прав как никогда.А приобретать иностранцев лимит не позволяет. Поэтому Шатову и ему подобным место в основе всегда будет
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о возможном переходе еще одного легионера в питерский клуб.
— Будут ли еще приобретения?
— Понимаем, что есть нынешние задачи в этом плане и есть долгосрочная перспектива. Не просто взять того, кто сразу готов переехать и играть. Надеемся, что еще один такой игрок все же появится. Который будет готов и будет соответствовать Лиге чемпионов.
— Иностранец или россиянин?
— Россиян такого уровня, к сожалению, не так много. И цены на них очень высокие. Наверное, еще один иностранец, — сказал Семак.
- «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома в пятницу.
- Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.
Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»