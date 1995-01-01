Семак намекнул на еще одно усиление «Зенита» под Лигу чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о возможном переходе еще одного легионера в питерский клуб.

— Будут ли еще приобретения?

— Понимаем, что есть нынешние задачи в этом плане и есть долгосрочная перспектива. Не просто взять того, кто сразу готов переехать и играть. Надеемся, что еще один такой игрок все же появится. Который будет готов и будет соответствовать Лиге чемпионов.

— Иностранец или россиянин?

— Россиян такого уровня, к сожалению, не так много. И цены на них очень высокие. Наверное, еще один иностранец, — сказал Семак.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома в пятницу.

в пятницу. Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»