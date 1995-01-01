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    Семак намекнул на еще одно усиление «Зенита» под Лигу чемпионов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о возможном переходе еще одного легионера в питерский клуб.

    — Будут ли еще приобретения?

    — Понимаем, что есть нынешние задачи в этом плане и есть долгосрочная перспектива. Не просто взять того, кто сразу готов переехать и играть. Надеемся, что еще один такой игрок все же появится. Который будет готов и будет соответствовать Лиге чемпионов.

    — Иностранец или россиянин?

    — Россиян такого уровня, к сожалению, не так много. И цены на них очень высокие. Наверное, еще один иностранец, — сказал Семак.

    • «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома в пятницу.
    • Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1024

      Фан666 36 минут назад

      Сложно усилится российскому клубу. Русских футболистов, которые могли бы достойно играть в ЛЧ по пальцам пересчитать. В этом Семак прав как никогда.А приобретать иностранцев лимит не позволяет. Поэтому Шатову и ему подобным место в основе всегда будет

      0
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      Рейтинг: +2656

      RotBerg 1 час назад

      Богданыч разберётся.

      1
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      Рейтинг: +7111

      KLIM777 1 час назад

      правый или центральный защитник. В остальных линиях все в порядке, даже перебор идет.

      3
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      Рейтинг: +616

      Джой > KLIM777 57 минут назад

      Вполне логично.
      Эти позиции треснут через год. Смольников весьма не стабилен.
      Иванович конечно хорош,но возраст тоже берет свое.
      Ракицкий тоже не молодеет. Есть Маммана - но он пока для меня темная лошадка.Хотя в Лионе был неплох.
      Вывод такой же: ЦЗ,ПЗ, ( ЦАП (Где молодой Данни))

      3
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      Рейтинг: +616

      Джой > Джой 15 минут назад

      А этот сезон 8 + 17 в составе или этот еще 6+5??

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