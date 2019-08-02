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    «Зенит»: ЦСКА завысил цену на Фернандеса, поэтому клуб заинтересовался Малкомом

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, что питерцы собирались приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    «Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой.

    Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из «Барселоны», цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее», – сказала Илюхина.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет покупать Марио Фернандеса из-за высокой цены и возраста бразильца.

    • «Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.
    • Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10137

      Garrincha58 15 минут назад

      30 за Фернандеса в Европе не дадут а в России только Зенит может но усиливать прямого конкурента нет смысла да и сам Марио не хочет в России играть ещё где то кроме армейцев

      0
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      Рейтинг: +9157

      vladimir-7 15 минут назад

      Во-первых, неужели ЦСКА запросил за М.Фернандеса больше, чем 40+5 млн? Во-вторых, Зенит, как говорит Е.Илюхина, хотел приобрести
      М,Фернандеса, зная его возраст, а когда стоимость трансфера, по их
      мнению, была завышена, то возраст Марио стал тоже завышенным.

      0
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      Рейтинг: +3621

      Lester84 20 минут назад

      Да как-то сомнительно, что за Фернандеса просили хотя бы те же 40+5 мультов... Я думаю за 40 Гинер бы его отдал с руками и ногами и за половину этих денег еще бы второй состав укомплектовал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +471

      GSmall 1 час назад

      Это типа хотел беху,а в итоге купил движок от бехи и поставил на шиху)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      vsolon 1 час назад

      причем здесь сапоги....)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Маринуй Гинер Фернандеса! скупой не получит ничего скажем через год.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1841

      InterMilLano1908 > Frankfurt Am Main 3 минуты назад

      Так он сам не уйдет ищ ЦСКА, олень ты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      кошмарик 1 час назад

      защитник и нап походу разные амплуа игроков...

      5
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      Рейтинг: +10137

      Garrincha58 > кошмарик 17 минут назад

      они оба играют на правом фланге и примерно одинаково выполняют роль в нападении но конечно эффективности в атаке от Малкома будет больше а в защите он не помощник хотя может и будет отрабатывать тоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3847

      la verdad 1 час назад

      Странная логика... Совершенно разные футболисты. Видимо, очень хотелось бабло освоить и откат получить...

      2
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      Рейтинг: +616

      Джой > la verdad 54 минуты назад

      Дело не в логике. Дело в сумме.
      По считали что Марио не стоит тех денег, которые за него требуют.

      0
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      Рейтинг: +3847

      la verdad > Джой 50 минут назад

      Посмотрим, стоит ли Малком этих денег. А то у нас 90% легионеров деградируют.

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