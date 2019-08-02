«Зенит»: ЦСКА завысил цену на Фернандеса, поэтому клуб заинтересовался Малкомом

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, что питерцы собирались приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой.

Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из «Барселоны», цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее», – сказала Илюхина.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет покупать Марио Фернандеса из-за высокой цены и возраста бразильца.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего нападающего «Барселоны» в пятницу.

Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»