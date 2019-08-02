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    Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не сыграет в матче четвертого тура с «Оренбургом».

    «Глушаков продолжает восстанавливаться после травмы. Надеемся, что на следующей неделе он сможет приступить к тренировкам в общей группе. Ближайший матч с «Оренбургом» полузащитник пропустит», – сказал Айдамиров.

    • После перехода в «Ахмат» Глушаков пока не сыграл ни одного матча.
    • Последний матч игрок пропустил из-за микронадрыва мышцы.
    • Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» этим летом на правах свободного агента.

    Источник: Sport24

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