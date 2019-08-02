Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не сыграет в матче четвертого тура с «Оренбургом».
«Глушаков продолжает восстанавливаться после травмы. Надеемся, что на следующей неделе он сможет приступить к тренировкам в общей группе. Ближайший матч с «Оренбургом» полузащитник пропустит», – сказал Айдамиров.
- После перехода в «Ахмат» Глушаков пока не сыграл ни одного матча.
- Последний матч игрок пропустил из-за микронадрыва мышцы.
- Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» этим летом на правах свободного агента.