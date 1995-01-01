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    Ларссон: «В «Спартаке» хочу выиграть первый титул в карьере»

    Новичок «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в московский клуб.

    «Я хочу прогрессировать как футболист, и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Переход в «Спартак» для меня – хорошая возможность выиграть чемпионат и кубок страны, а там, кто знает, может и Лигу Европы», – сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».

    В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Ларрсона, ему дали 23-й номер.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2491

      m40 7 минут назад

      Ларссон, похоже ты ошибся адресом. За титулами не сюда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      GermanVo 26 минут назад

      Судя по интервью, парнишка не тупой. Пожелаю только успехов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Mister_Tomsk 26 минут назад

      Если только титул ФНЛ )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4279

      Агасфер 50 минут назад

      Эх,сынок,это же прошлый век!

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Yurok161 54 минуты назад

      14 лет осталось ждать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      vlad1969 56 минут назад

      Не тот клуб выбрал.

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