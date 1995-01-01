Ларссон: «В «Спартаке» хочу выиграть первый титул в карьере»

Ларссон, похоже ты ошибся адресом. За титулами не сюда
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Я хочу прогрессировать как футболист, и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Переход в «Спартак» для меня – хорошая возможность выиграть чемпионат и кубок страны, а там, кто знает, может и Лигу Европы», – сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».
В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Ларрсона, ему дали 23-й номер.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» нападающий выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.