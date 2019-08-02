Мбаппе: «Не хочу, чтобы Неймар уходил»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о возможном уходе из команды бразильского форварда Неймара.

«Неймар? Я не хочу, чтобы он уходил, я хочу, чтобы он остался с нами. Я говорил с ним. Наши взаимоотношения основаны на уважении и честности, я очень уважаю его и восхищаюсь им.

Я сказал ему все, что думаю об этой ситуации», – сказал Мбаппе.

Marca сообщала, что Неймар больше не будет играть за «ПСЖ», клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа. Cadena SER в июне писала, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», так как у него якобы плохие отношения с Неймаром.