Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Мбаппе: «Не хочу, чтобы Неймар уходил»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о возможном уходе из команды бразильского форварда Неймара.

    «Неймар? Я не хочу, чтобы он уходил, я хочу, чтобы он остался с нами. Я говорил с ним. Наши взаимоотношения основаны на уважении и честности, я очень уважаю его и восхищаюсь им.

    Я сказал ему все, что думаю об этой ситуации», – сказал Мбаппе.

    Marca сообщала, что Неймар больше не будет играть за «ПСЖ», клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа. Cadena SER в июне писала, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», так как у него якобы плохие отношения с Неймаром.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • Парижане были готовы продать нападающего за 200 миллионов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79131
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72905
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru